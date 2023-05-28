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НовостиОбщество28 мая 2023 8:40

28 мая в Татарстане ожидается штормовой ветер, ливень и крупный град

Объявлено штормовое предупреждение
Марина ДОЛГОВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 28 мая, Главное Управление МЧС по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение. С полудня до 11 часов вечера на территории региона ожидается штормовой ветер, ливень и крупный град.

Стоит отметить, шквалы ветра в некоторых районах республики будут доходить до 28 метров в секунду. В этой связи ГУ МЧС предупреждает о возросшей вероятности ДТП, затруднении движения, падении деревьев и рекламных баннеров, повреждений линий электропередач и остеклений и других неблагоприятных явлений.

Жителям Татарстана рекомендуется держаться подальше от карнизов домов и стеклянных витрин, а автомобили лучше не парковать под навесами и деревьями.

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