28 мая в Татарстане ожидается штормовой ветер, ливень и крупный град

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 28 мая, Главное Управление МЧС по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение. С полудня до 11 часов вечера на территории региона ожидается штормовой ветер, ливень и крупный град.

Стоит отметить, шквалы ветра в некоторых районах республики будут доходить до 28 метров в секунду. В этой связи ГУ МЧС предупреждает о возросшей вероятности ДТП, затруднении движения, падении деревьев и рекламных баннеров, повреждений линий электропередач и остеклений и других неблагоприятных явлений.

Жителям Татарстана рекомендуется держаться подальше от карнизов домов и стеклянных витрин, а автомобили лучше не парковать под навесами и деревьями.

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