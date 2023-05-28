Фото: Иван МАКЕЕВ

Росреестр Татарстана обнаружил более 15,5 тысяч собственников недвижимости, чьи права не числятся в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), рассказали в пресс-службе Управления. Накануне было проверено около 200 тысяч объектов недвижимости в республике.

Стоит отметить, что при отсутствии информации о правах на недвижимость в ЕГРН, существует риск уязвимости перед мошенниками. Кроме того, с такими объектами нельзя совершать юридические действия – продать, завещать, сдать в аренду и другие.

В республиканском Росреестре заявляют, что всего на территории Татарстана насчитывается порядка 500 тысяч объектов, не зарегистрированных в ЕГРН.

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