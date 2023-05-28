Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани на Горьковском шоссе под колесами авто погибла многодетная мать, передает информационный портал «Татарстан-24». Смертельное ДТП случилось накануне около 11 часов вечера. По предварительным данным, погибшая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что 38-летняя женщина вместе с подругой переходила проезжую часть в неположенном месте. Они возвращались после застолья из кафе. Женщины вызвали такси, однако автомобиль остановился на другой стороне дороге. Поэтому им решили перейти проезжую часть, минуя подземный пешеходный переход, расположенный в считанных метрах.

Женщины перелезли через металлический отбойник, одна из них успела проскочить поток автомобилей, а вторая попала под колеса. Травмы, полученные при ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что у погибшей осталось трое несовершеннолетних детей.

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