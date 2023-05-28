«Рубин» с кубком чемпионов ФНЛ триумфально возвращается в Премьер-лигу

ФОТО: ФК "Рубин" ВК

Вчера, 27 мая, футбольные болельщики Татарстана ликовали. Казанский «Рубин» одержал победу над командой «Динамо» из Махачкалы, и впервые с 2012 году завоевал кубок ФНЛ.

На радость фанатам и всем жителям Татарстана «Рубин» триумфально возвращается в Премьер-лигу. Это стало возможным благодаря двум голам, забитым ганский нападающим Джоэлем Фамейе. Победила казанская команда всухую со счетом 2:0.

Таким образом, «Рубин» становится победителем ФНЛ сезона 2022-2023 с 68 очками за 33 прошедшие игры. Махачкалинское «Динамо» по результатам вчерашнего матча занимает 7 строчку в турнирной таблице с 46 очками.

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