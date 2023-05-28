Муллин отметил, что таким статусом они хотят обзавестись к 60-летию республики. Фото со страницы Муллина ВК

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин предложил сделать Нижнекамск нефтехимической столицей России. Он сделал это заявление в День химика, 27 мая.

По словам министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, это хорошая идея, а вопрос о ее реализации можно поднять и официально утвердить. Он добавил, что в Татарстане ежегодно добывается 35 миллионов тонн нефти и 70% перерабатывается здесь же.

Муллин отметил, что таким статусом они хотят обзавестись к 60-летию республики. Для этого у них есть все ресурсы, считает он.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram