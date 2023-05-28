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НовостиОбщество28 мая 2023 6:13

С июня начнется выпуск карт жителя Татарастан

Об этом рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин
Елена СКВОРЦОВА
Их можно будет использовать в качестве проездного в транспорте, страхового полиса в медучреждениях, СНИЛС

Их можно будет использовать в качестве проездного в транспорте, страхового полиса в медучреждениях, СНИЛС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С июня начнется выпуск карт жителя Татарастан. Об этом рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в беседе с ТАСС. По его словам, выпуск начнется либо с 1 июня, либо с 12. Их можно будет использовать в качестве проездного в транспорте, страхового полиса в медучреждениях, СНИЛС. На них будут поступать льготы, субсидии и прочее.

По словам, Хайруллина все эскизы уже утверждены. Он также добавил, что карты будут работать на базе системы «Мир». Соглашение о реализации проекта было подписано в прошлом году главой республики Рустамом Миннихановым и гендиректором платежной системы Владимиром Комлевым.

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