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НовостиОбщество28 мая 2023 6:02

В Набережных Челнах открыли 24 участка для голосования на допвыборы в Госсовет Татарстана

Голосование продлится до 20.00
Елена СКВОРЦОВА
Всего было зарегистрировано шесть кандидатов

Всего было зарегистрировано шесть кандидатов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах открыли 24 избирательных участка для голосования на допвыборы депутатов в Госсовет Татарстана. Они проводятся в Электротехническом округе города. Участки будут работать до 20.00.

Такое решение было принято после досрочного сложения полномочий парламентария Олега Коробченко. Напомним, что с 15 июня прошлого года он занял пост министра промышленности и торговли республики.

Всего было зарегистрировано шесть кандидатов, а общее количество избирателей порядка 53 тысяч человек. За процессом голосования следят партии, который выдвинули кандидатов, Общественная палата. Всего процесс контролируют 215 наблюдателей.

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