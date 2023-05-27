В Казани 45 жителей понаблюдали за ремонтом дорог в рамках экскурсии

Подобный формат встреч с горожанами продолжится. Фото: пресс-служба администрации Советского района

В Казани для 45 жителей провели экскурсию в рамках проекта «Айда с нами!». Они понаблюдали за ремонтом дорог, побывали на четырех точках и увидели более 30 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Советского района города.

По словам участников экскурсии, им было интересно увидеть, как кладут асфальт и ремонтируют дороги. На тему ремонта дорог было организовано два выезда. Во время них посетители познакомились с маячками и системой контроля над работой техники, посмотрели ямочный и капитальный ремонт на улицах Тыныч, Космонавтов и Мира.

Отметим, подобный формат встреч с горожанами продолжится. Темы экскурсий будут выбирать на основе пожеланий жителей.

Напомним, для гостей KazanForum провели экскурсии по старой Казани и Свияжску.

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