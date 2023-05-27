Все дети остались довольными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В билингвальных классах Казани ямальские школьники проходят стажировку. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По словам Артюхова, для гостей города организовали экскурсии и культурные мероприятия. Все занятия для них проходят на английском языке. Все дети остались довольными.

Кроме того, еще одна группа на следующей неделе отправится на стажировку в Китайскую Народную республику. Они будут практиковаться в английском и китайском языках.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram