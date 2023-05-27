Сбор мусора проходил в рамках всероссийской акции «Убери за собой». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани собрали 430 килограмм мусора на пляже «Нижнее Заречье». В этом приняли участие 159 жителей и экоактивистов, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.

Участники акции собрали 71 мешок мусора. При этом они отсортировали его по фракциям. Всего было собрано почти 170 килограммов пластика и стекла.

Отметим, сбор мусора проходил в рамках всероссийской акции «Убери за собой», которая приурочена к Невскому международному экологическому конгрессу. В связи с этим по всей стране проходят масштабные субботники в формате выездов-рейдов на замусоренные территории.

Напомним, участниками общегородского субботника в Казани стало 25 тысяч человек.

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