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НовостиОбщество27 мая 2023 12:32

В Казани более 200 самозанятых представят свои товары на двухдневной ярмарке

Жители и гости города смогут приобрести уникальную продукцию
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На ярмарке представят от изделий столярных мастерских до интерьерных украшений и фермерских продуктов.

На ярмарке представят от изделий столярных мастерских до интерьерных украшений и фермерских продуктов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани более 200 самозанятых представят свои товары на двухдневной ярмарке «Я и есть Татарстан». Жители и гости города смогут приобрести уникальную продукцию, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

На ярмарке представят от изделий столярных мастерских до интерьерных украшений и фермерских продуктов. Особенностью мероприятия станут национальные одежды, бижутерии, сумки и сладости.

Кроме того, с 26 по 28 мая для самозанятых пройдет образовательный трек с розыгрышем сертификата в магазин электронной техники. А в выходные у театра Камала будут работать ведущие, диджеи и артисты.

Отметим, в Татарстане насчитывается более 260 тысяч самозанятых граждан.

Напомним, в Казани на форуме «KazanForum 2023» состоялась ярмарка халяль.

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