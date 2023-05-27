Жителей и гостей города ждут необычные, малоизвестные факты о работе метро. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани 30 мая жителям проведут экскурсию по метрополитену. Присоединиться к ней смогут все желающие старше 14 лет, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Жителей и гостей города ждут необычные, малоизвестные факты о работе метро. Они узнают его скорости, глубине, самом протяженном перегоне. В данное время средняя скорость поезда в Казани составляет 48,3 километра в час. Это быстрее московского на 0,37 километра в час.

Кроме того, самая глубокая станция казанского метро - «Дубравная» (17,5 метров). Записаться на экскурсию можно по ссылке.

Напомним, в казанском доме, где родился Шаляпин, открыли магазин сладостей.

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