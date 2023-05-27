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НовостиОбщество27 мая 2023 11:28

В конкурсе ЮИД Татарстан занял первое место

Победителям вручили подарки, грамоты и кубок
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Состязание состоялось в Минске.

Состязание состоялось в Минске.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 50-м республиканском конкурсе отрядов юных инспекторов движения Татарстан занял первое место. Им вручили подарки, грамоты и кубок победителя. Состязание состоялось в Минске.

В юбилейном событии участвовали 68 детей в возрасте от 10 до 17 лет.Юные инспектора прошли обучающую программу, состязались в знании ПДД, продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшим, вождения велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению, фигурного вождения велосипеда и представили на суд жюри свои творческие таланты.

Также победителями стали команды из России и Казахстана. Участникам предстояло изучить правила дорожного движения и увидеть различия.

Напомним, в Казани пройдут первые в истории международные «Игры Будущего».

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