Концепцию ревитализации гаражей в Казани презентовали на выставке в Москве

Есть гаражи, которые пустуют и никак не задействованы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концепцию ревитализации гаражей в Казани презентовали на международной выставке-форуме архитектуры и дизайна «АРХ Москва» в Москве. Об этом сообщила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

По словам Тухватуллина, идет разговор с председателями гаражных кооперативов. Есть гаражи, которые пустуют и никак не задействованы. Также имеются те, где хранят автомобили или есть какая-то активность. В связи с этим нужно провести аналитику, рассчитать пространство для инвестпроектов.

Как отметила главный архитектор, к этим пространствам надо относиться осторожно, чтобы не вызвать социального напряжения.

Напомним, Татарстан стал одним из лидеров в России по гаражной амнистии.

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