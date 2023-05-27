За сутки в Татарстане выявили 172 случая COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась 45 зараженным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 172 новых случая COVID-19, госпитализировали 45 зараженных и выписали 284 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 27 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 205 753 человек, 203 345 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, В Татарстане число заболевших корью выросло до 61. Более половины из заразившихся не были привиты.

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