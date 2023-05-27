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НовостиОбщество27 мая 2023 9:53

В Татарстане из-за майских заморозков пострадало более 30 тысяч гектар культур

Из них 22,5 тысячи гектаров пересеяно
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Зяббарова, когда температура опускалась ниже 6-8 градусов повредились точки роста растений.

По словам Зяббарова, когда температура опускалась ниже 6-8 градусов повредились точки роста растений.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане из-за майских заморозков пострадало более 30 тысяч гектар культур. Из них 22,5 тысячи гектаров пересеяно. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, когда температура опускалась ниже 6-8 градусов повредились точки роста растений, в том числе и многолетних трав. В среднем за май выпало лишь 20 миллиметров осадков.

Как отметил министр, в восточной части республики сохраняется критическая ситуация по влагообеспеченности. Также необходимо предпринять срочные меры по обеспечению кормовой базы.

Напомним, в Татарстане 13 районов приступили к заготовке кормов.

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