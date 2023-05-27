По словам Зяббарова, когда температура опускалась ниже 6-8 градусов повредились точки роста растений.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Татарстане из-за майских заморозков пострадало более 30 тысяч гектар культур. Из них 22,5 тысячи гектаров пересеяно. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.
По словам Зяббарова, когда температура опускалась ниже 6-8 градусов повредились точки роста растений, в том числе и многолетних трав. В среднем за май выпало лишь 20 миллиметров осадков.
Как отметил министр, в восточной части республики сохраняется критическая ситуация по влагообеспеченности. Также необходимо предпринять срочные меры по обеспечению кормовой базы.
Напомним, в Татарстане 13 районов приступили к заготовке кормов.
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