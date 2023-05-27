В Татарстане запустили просветительский онлайн-проект

В столице республики и Нижнекамске в общественных транспортах есть специальные QR-коды, которые переводят на ресурсы проекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане «Сибур» запустил просветительский и развлекательный онлайн-проект «Между нами химия». В нем содержится информация о выдающихся химиках республики, тематические карты с достопримечательностями и аудиогидами Нижнекамска и Казани, видеоролик от канала «Научпок».

Так, в столице республики и Нижнекамске в общественных транспортах, на билбордах и остановках есть специальные QR-коды, которые переводят на ресурсы проекта. Также запущен тематический трамвай под названием «Лемаевский маршрут». Там нижнекамцы смогут познакомиться с биографией Николая Лемаева.

Кроме того, 27 мая в этих городах отметят профессиональный праздник День химика. Для горожан организуют развлекательные мероприятия, выступления творческих коллективов НКНХ и приглашенных артистов, экологические викторины с призами, научные шоу и мастер-классы. Вечер завершится салютом.

Напомним, летом жителей Татарстана ждут три сокращенные рабочие недели.

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