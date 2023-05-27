19 августа 2021 учреждение посетило 4,9 тысячи человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нацбиблиотеку Татарстана ежедневно посещают 1,8 тысячи человек. Однако в выходные дни этот показатель достигает до трех тысяч посетителей. Об этом во время интервью сообщила директор учреждения Мадина Тимерзянова.

По словам Тимерзянова, ситуация с посещаемостью кардинально изменилась, когда перекроили бывший НКЦ. В библиотеке появились совершенно новые залы, стало больше посадочных мест, также были закуплены новые книги на 27 миллионов рублей.

Кроме того, для достижение этой отметки сотрудники интенсивно готовились и активно работали в социальных сетях, бесконечно проводили экскурсии, знакомили с библиотекой. Так, 19 августа 2021 учреждение посетило 4,9 тысячи человек.

Напомним, В Казани в 2021 году появится первая библиотека с концертным залом.

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