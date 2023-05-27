356 тысяч татарстанцев проголосовали за общественные пространства для благоустройства

Онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, стартовало 15 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане 356 тысяч жителей отдали голоса за общественные пространства для благоустройства. Так, Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов продлится до 31 мая. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, стартовало 15 апреля. Оно проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов. В четырех из них работы уже начались.

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