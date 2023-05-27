За неделю в Татарстане капуста подорожала на 52,3%

За этот период морковь подорожала на 10,6%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за неделю капуста подорожала на 52,3%. Теперь она стоит 48,3 рубля за килограмм, сообщает Татарстанстат.

Согласно исследованию, за этот период морковь подорожала на 10,6% - до 47,4 рубля за килограмм. А свекла выросла в цене на 6,6% - до 35,9 рубля. Также цены увеличились на репчатый лук (до 70,8, рубля), картофель (до 28,3 рубля), вареную колбасу (до 396,3 рубля), куриное мясо (164 рублей).

При этом в это же время огурцы стали дешевле на 13,1% - до 111,9 рубля за килограмм. Вместе с тем и помидоры подешевели на 8,2%. Теперь они обойдутся жителям в 159,5 рубля за килограмм. Цены снизились на мясные консервы для детского питания (до 867,8 рубля), куриные яйца (до 70,4 рубля), черный чай (до 931,3 рубля).

Напомним, в Татарстане в марте за неделю подорожали бананы и свежие помидоры.

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