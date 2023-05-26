Создатели нового парка аттракционов в Казани опровергли информацию об открытии 1 июня

Открытие парка планируется в первой половине июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 мая, создатели нового парка аттракционов «Тулпар» в Казани опровергли информацию об открытии 1 июня. Они опубликовали свое заявление в соцсетях.

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о том, что новый парк аттракционов «Тулпар», который должен появиться на территории городского ипподрома, откроется в День защиты детей. Якобы эту информацию сообщила подрядчик проекта, руководитель и основатель агентства Klatcen Digital Алена Кулагина.

Однако уже сегодня они опровергли эту информацию и сообщили, что открытие парка планируется в первой половине июня, но точной даты пока нет. Она станет известна после прохождения всех необходимых этапов.

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