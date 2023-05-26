Планируется, что в мероприятии примет участие руководитель федерального ведомства Сергей Кравцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 по 9 июня в Казани пройдет международный форум министров образования. Его участниками станут 20 министров из дружественных стран, сообщили в Министерстве просвещения России. Кроме того, планируется, что в мероприятии примет участие руководитель федерального ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

В эти дни в Казань приедут начальники из Египта, Сенегала, Мали, Зимбабве, Кубы, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистана и других стран. Они обсудят роль образования в развитии экономики, доступность образования, работу с молодежью и другие актуальные вопросы.

Форум будет проходить на площадке технопарка в сфере высоких технологий имени Башира Рамеева.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram