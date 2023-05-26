Планируется, что в мероприятии примет участие руководитель федерального ведомства Сергей Кравцов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 7 по 9 июня в Казани пройдет международный форум министров образования. Его участниками станут 20 министров из дружественных стран, сообщили в Министерстве просвещения России. Кроме того, планируется, что в мероприятии примет участие руководитель федерального ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
В эти дни в Казань приедут начальники из Египта, Сенегала, Мали, Зимбабве, Кубы, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистана и других стран. Они обсудят роль образования в развитии экономики, доступность образования, работу с молодежью и другие актуальные вопросы.
Форум будет проходить на площадке технопарка в сфере высоких технологий имени Башира Рамеева.
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