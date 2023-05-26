Всего ее участниками станут более 3,5 тысяч студентов из 85 регионов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодежь из Татарстана отправилась на Российскую студенческую весну. Она будет проходить с 27 по 30 мая в Перми. Всего ее участниками станут более 3,5 тысяч студентов из 85 регионов России, рассказали в Минмолодежи республики.

Регион будут представлять творческие коллективы из 10 вузов. Они покажут свои конкурсные номера и региональную концертную программу. Ее режиссером стал Михаил Буланов, который стал обладателем гран-при фестиваля в 2019 году.

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