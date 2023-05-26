В Чувашии взыскали более 152 миллионов рублей алиментов

В Чувашии прошли рейды по неплательщикам алиментов Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии взыскали более 152 миллионов рублей алиментных платежей, об этом рассказали в пресс-службе республиканского УФССП России. Накануне прошли масштабные мероприятия по взысканию задолженностей.

Сообщается, что приставы за один день нанесли визит в более чем 400 квартир. Некоторых должников пришлось доставлять в здание Управления для беседы и составления протоколов.

В пресс-службе отмечают, что среди неплательщиков алиментов были не только мужчины – достаточно было среди должников и женщин.

- Всего по состоянию на май 2023 года судебными приставами взыскано более 152 миллионов рублей алиментных платежей, возбуждено 418 дел об административных правонарушениях и 294 уголовных дела, - отмечают в УФССП.

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