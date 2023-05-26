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НовостиОбщество26 мая 2023 15:43

С 5 по 25 июня в Казани частично перекроют улицу Гагарина

Там будут прокладывать газопровод
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

С 5 по 25 июня в Казани частично перекроют улицу Гагарина, передает пресс-служба администрации столицы Татарстана. Временное ограничение движения запланировано по причине строительства подземного газопровода.

Известно, что перекрыта проезжая часть будет частично. Ограничение проезда коснется участка рядом с домом №115 на улице Гагарина в Казани, передают в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

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