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НовостиОбщество26 мая 2023 14:58

Марат Хуснуллин рассказал, когда начнётся укладка асфальта на мосту через Волгу в Татарстане на трассе М-12

Начало асфальтирования запланировано на конец сентября 2023
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: government.ru

ФОТО: government.ru

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин рассказал, когда начнётся укладка асфальта на мосту через Волгу в Татарстане на трассе М-12. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства. Так, начало асфальтирования запланировано на конец сентября 2023.

Длина моста составит 3,36 км. На сегодняшний день уже готово 26 из 28 опор нового перехода. Хуснуллин отметил, строительство моста ведётся круглосуточно в ускоренном режиме, чтобы открыть движение от Москвы до Казани к концу текущего года.

«Задействовано порядка тысячи человек и 300 единиц техники», - подчёркивает Зампред Правительства.

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