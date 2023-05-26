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НовостиНедвижимость26 мая 2023 13:21

В Казани стали известны даты отключения горячей воды на июнь

Это связано с ремонтом и опрессовкой тепловых сетей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы.

Сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани стали известны даты отключения горячей воды на июнь в домах, подключенных к сетям «Татэнерго». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Горячее водоснабжение отключают на время ремонта и опрессовок тепловых сетей. Сроки могут быть скорректированы. Работы будут проводится поэтапно, поэтому отключение горячей воды может производиться не единожды. Интересующий адрес может быть указан в графике несколько раз.

Напомним, ранее мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на 2023 год.

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