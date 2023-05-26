Обвиняемый в расстреле охранницы поликлиники частично признал вину

Следствие просит суд заключить казанца под стражу. Фото: СУ СКР по РТ Фото: принтскрин видео.

В Казани 50-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как сообщает СУ СКР по РТ, в ночь на 25 мая казанец через форточку залез в регистратуру поликлиники №17 по улице Гладилова. Когда его заметила женщина-охранник, он несколько раз выстрелил в нее. Вид оружия пока не установлен. Предполагается, что это был травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. После нападения на охранницу, обвиняемый скрылся. Женщину госпитализировали с ранением грудной клетки.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Следствие просит суд заключить казанца под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Казани неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину.

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