В Набережных Челнах началась досрочная подача горячей воды после опрессовки

Первый этап опрессовки в новом городе Набережных Челнов начался 23 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах началась досрочная подача горячей воды в жилые дома после опрессовки. Удобства уже почувствовали жители 51 дома в 52, 63, 64 и 65 комплексах.

Проведенные гидравлические испытания помогли обнаружить 12 повреждений. Идут работы по их устранению.

Напомним, первый этап опрессовки в новом городе Набережных Челнов начался 23 мая. Всего было отключено 217 домов.

Ранее мы сообщали, что в Советском районе Казани на сутки отключат водоснабжение.

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