В числе спасенных находятся 34 человека. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Татарстане с начала 2023 года на водоемах погибли 12 человек. Это на три случая больше, чем было за аналогичный период 2022 года. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

По словам Венедиктов, основной причиной трагедий становится купание в необорудованных местах. Обстановка на водных объектах крайне сложная и напряженная. Так, с 21 по 24 мая на воде утонули три человека.

Кроме того, в числе спасенных находятся 34 человека. Как отметил Юрий Венедиктов, за купание в необорудованных местах предусмотрен штраф, сумма которого варьируется от одной до 1,5 тысячи рублей.

Отметим, за аналогичный период 2022 года погибли девять человек, а спасены 20 человек.

Напомним, в Казани 1 июня откроют пять муниципальных пляжей.

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