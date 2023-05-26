Жители Татарстана хранят на своих счетах в банках почти 780 миллиардов рублей

Около 90% своих сбережений татарстанцы хранят именно в национальной валюте, то есть в рублях. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если конечно они у вас есть», а они похоже есть. По состоянию на 1 апреля 2023 года, жители Татарстана на своих счетах в банках хранят 779,9 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 16,5%, сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

Там подсчитали и пришли к выводу, что татарстанцы хранят свои сбережения в основном в национальной валюте, то есть в рублях. На них сейчас приходится примерно 90% всех средств на банковских счетах – 700,9 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram