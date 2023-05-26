В Казани из-за течи на водопроводе поменяли схему движения автобуса №46

В связи с коммунальной аварией пришлось перекрыть участок дороги. Фото: Олег УКЛАДОВ

На улице Дубравная в Казани прорвало водопровод, образовалась течь. Сотрудники Водоканала уже занимаются устранением этой неполадки. Тем временем из-за коммунальной аварии в городе пришлось изменить схему движения автобуса №46.

В частности, он, двигаясь в сторону ЖК «Экопарк Дубрава», с улицы Габишева заворачивает на улицу Зорге, Фучика, через местный проезд выезжает на улицу Дубравная. При этом в обратном направлении маршрут не претерпел изменений.

- По предварительным данным, устранить течь планируется до 5.00 27 мая. После этого участок дороги будет снова открыт и автобус №46 вернется на свой прежний маршрут, - сообщает комитет по транспорту Казани.

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