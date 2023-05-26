В трех районах Татарстана на трассе М-7 ограничили скорость до 50 км/ч

Речь идет об участках с 786-го по 794-й километр и с 812-го по 824-й километр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах на двух участках трассы М7 сужена проезжая часть и ограничена скорость до 50 километров в час. Это связано с дорожными работами, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Речь идет об участках с 786 по 794-й километр и с 812 по 824-й километр. Эта мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ.

Кроме того, локальные ограничения из-за дорожных работ могут вводиться на участках в Елабужском (с 1026-го 1038-й км) и Менделеевском (на подъезде к Ижевску и Перми) районах. В связи с этим водителей просят быть особенно внимательными.

Напомним, движение по мосту через озеро Нижний Кабан в Казани ограничили до конца мая 2023 года.

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