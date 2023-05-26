В Челнах общественные пространства оборудуют системами автополива

В этом году систему установят в парке Победы. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах общественные пространства оборудуют системами автополива. В этом году ее установят в парке Победы, в следующем – в парке Гренада и на набережной Тукая. Еще раньше система появилась на площади Азатлык, бульваре Юных Ленинцев и Шишкинском бульваре. На эти три объекта было потрачено 13 миллионов рублей.

Ранее растения поливали вручную – приезжали сотрудники вместе с водовозкой. Это занимало много времени.

Напомним, в Казани летом высадят три миллиона цветов.

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