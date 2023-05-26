В Казани до конца мая закрыли муниципальные парковки по улице Короленко

На участке будут проходить работы по нанесению и обновлению дорожной разметки Фото: Иван МАКЕЕВ

С 26 по 31 мая в Казани будут закрыты два участка муниципальной парковки по улице Короленко. Здесь будут наносить и обновлять дорожной разметки, сообщает комитет по транспорту города.

Речь идет об участках от перекрестка с улицей Волгоградской до перекрестка с улицей Маршала Чуйкова и от перекрестка с улицей Бондаренко, вдоль домов №20, №24, до перекрестка с улицей Абсалямова, вдоль домов №23, №27.

Ранее на улице Фучика в Казани до декабря ограничили движение транспорта.

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