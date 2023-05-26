На Мамадышском тракте в Казани построят третью разворотную петлю

Речь идет о дороге длиной 1,7 километра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Мамадышском тракте, расположенном в Советском районе Казани, построят третью разворотную петлю. Соответствующий тендер на проектно-изыскательские работы по объекту опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о дороге длиной 1,7 километра, у которой будет от 3 до 5 полос движения. На разработку документации планируют направить более 27,2 миллиона рублей из татарстанского бюджета. При этом в техзадании не сказано, где именно появится очередной разворот.

Заказчиком проекта третьей разворотной петли на Мамадышском тракте является ГКУ «Главтатдортранс». Проект с вариантами плана дороги и график строительства должен быть готов к 20 сентября 2023 года.

Напомним, ранее на Мамадышском тракте увеличили разрешенную скорость до 80 километров в час.

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