После возгорания площадь тления на полигоне в Альметьевске составляет 0,6 гектара

Возгорание произошло 25 мая. Фото: пресс-служба Альметьевского района

Площадь тления на полигоне в Альметьевске после возгорания составляет около 0,6 гектара. Об этом сообщил глава района Тимур Нагуманов.

Руководитель подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. Для локализации пожара, отсыпки грунта, опашки леса была привлечена спецтехника.

- 32 человека личного состава находятся на месте происшествия, а также пять человек руководящего состава, среди них руководитель исполкома Айнур Исхаков, - уточнил Нагуманов.

Возгорание произошло 25 мая на полигоне ТБО, который эксплуатирует компания Эко-Сервис.

Ранее мы сообщали, что в Альметьевске загорелась исправительная колония.

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