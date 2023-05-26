После возгорания площадь тления на полигоне в Альметьевске составляет 0,6 гектара

Возгорание произошло 25 мая. Фото: пресс-служба Альметьевского района
Площадь тления на полигоне в Альметьевске после возгорания составляет около 0,6 гектара. Об этом сообщил глава района Тимур Нагуманов.
Руководитель подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. Для локализации пожара, отсыпки грунта, опашки леса была привлечена спецтехника.
- 32 человека личного состава находятся на месте происшествия, а также пять человек руководящего состава, среди них руководитель исполкома Айнур Исхаков, - уточнил Нагуманов.
Возгорание произошло 25 мая на полигоне ТБО, который эксплуатирует компания Эко-Сервис.
Ранее мы сообщали, что в Альметьевске загорелась исправительная колония.
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