В Казани создадут новый веломаршрут от КФУ до Деревни Универсиады

Чиновник проехался по городу в компании велоактивистов Фото: принтскрин видео.

В Казани планируют создать новый веломаршрут от КФУ до Деревни Универсиады. Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана Альберт Салихов.

Чиновник проехался по городу в компании велоактивистов, после чего сообщил о планах.

- Я хочу, чтобы Казань была городом велосипедистов. Первый шаг к этому – вместе с активистами решить, где нужны велодорожки? – пояснил Салихов.

Руководитель уточнил, что для велодорожек необходимо выбрать другой цвет разметки. Кроме этого, будет решаться вопрос с тем, что на существующих велодорожках паркуются автомобили и туристические автобусы.

Ранее мы сообщали, что в Казани автомобилистам предложили пересесть на бесплатные велосипеды.

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