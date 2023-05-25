Теннисистка из Казани вошла в список Forbes «30 до 30»

Она выиграла в категории «Спорт и киберспорт» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вошла в список Forbes «30 до 30». Об этом сообщили на сайте издания. Она выиграла в категории «Спорт и киберспорт». Вместе с ней победу разделили еще два теннисиста-мужчины. В прошлом сезоне Кудерметова поднялась на 9-ю строчку с 31-го в одиночном рейтинге, а в парном заняла вторую позицию.

Кроме того, в список издания попал выпускник Института физики Казанского федерального университета Дмитрий Данилов. 25-летний парень стал призером в категории «Предприниматели», основав платформу «Умскул» для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Отметим, что в этот список попадают люди, получившие к 30 годам признание в профессиональном сообществе и ставшие известными.

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