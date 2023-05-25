Оба легкоатлета тренируются в казанской спортшколе «Атлетика» ФСО «Центральный» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмены из Казани взяли две бронзы на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования по беговым и прыжковым дисциплинам, а также метании копья и диска проходили в Сочи.

Так, Серафим Солодовников взял почетное третье место на 400 метрах. Он пробежал дистанцию за 46,62. Юлия Сохацкая взяла бронзовую медаль в соревнования по прыжкам в длину с результатом 6,27 метров. Оба легкоатлета тренируются в казанской спортшколе «Атлетика» ФСО «Центральный».

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