Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 17:44

Спортсмены из Казани взяли две бронзы на чемпионате России по легкой атлетике

Соревнования проходили в Сочи
Елена СКВОРЦОВА
Оба легкоатлета тренируются в казанской спортшколе «Атлетика» ФСО «Центральный»

Оба легкоатлета тренируются в казанской спортшколе «Атлетика» ФСО «Центральный»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмены из Казани взяли две бронзы на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования по беговым и прыжковым дисциплинам, а также метании копья и диска проходили в Сочи.

Так, Серафим Солодовников взял почетное третье место на 400 метрах. Он пробежал дистанцию за 46,62. Юлия Сохацкая взяла бронзовую медаль в соревнования по прыжкам в длину с результатом 6,27 метров. Оба легкоатлета тренируются в казанской спортшколе «Атлетика» ФСО «Центральный».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram