Это случилось из-за ЧП, которое произошло на маршруте, на пересечении Декабристов-Волгоградская Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 мая, в Казани из-за поврежденных проводов временно изменили маршруты троллейбусов № 12 и 13. Об этом в своем тг-канале сообщили МУП «Метроэлектротранс».

В ведомстве отметили, что это случилось из-за ЧП, которое произошло на маршруте. На пересечении Декабристов-Волгоградская, КАМАЗ с грузом в виде трактора, повредил контактную сеть. Сейчас на месте проводятся ремонтные ремонтные работы сотрудниками специализированных служб. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты.

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