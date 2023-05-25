В республике его знают, как человека, который спасал пассажиров «Булгарии» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Флот Республики Татарстан» возглавил капитан Роман Лизалин, спасавший пассажиров с «Булгарии». Об этом сообщили в Министерстве земельных и имущественных отношений.

Лизалин родился в Чистополе 18 марта 1981 года. В республике его знают, как человека, который спасал пассажиров «Булгарии». 10 июня 2011 года, он принял на борт «Арабеллы» 79 выживших. Напомним, что в той катастрофе погибло 122 человека.

Всего в совет директоров вошло пять человек, а организация «Флот Республики Татарстан» была создана 22 мая правительством региона. Ее цель — развитие пассажирских перевозок водным транспортом.

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