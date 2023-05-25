Изменения будут временными из-за строительно-монтажных работ на горьковском шоссе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июня в Казани изменится маршрут троллейбуса № 1. Об этом сообщили в Комитете по транспорту. Изменения будут временными из-за строительно-монтажных работ на горьковском шоссе.

До окончания ремонтных работ, маршрут троллейбуса будет проходить от остановки «Горьковское шоссе» по улицам Восстания, Кулахметова с выездом на Болотникова. Затем троллейбус снова начнет курсировать по привычному для всех маршруту.

В комитете также рассказали, что с первого дня лета появятся временные остановки «Школа №70», «Аптека №93», «Ул.Сабан», а остановка «Ул.Свтелая» будет убрана из маршрута.

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