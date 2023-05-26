«Флот Татарстана» возглавил спаситель пассажиров «Булгарии» Роман Лизалин

АО «Флот Татарстана» учредили 22 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральным директором АО «Флота Татарстана» стал Роман Лизалин. Ранее он был капитаном судна «Арабелла», экипаж которого 10 июля 2011 года сумел спасти с тонущей «Булгарии» 79 пассажиров.

АО «Флот Татарстана» учредили 22 мая. В совет директоров вошли пять человек, а уставной капитал составил 2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе министерства земельных и имущественных отношений республики «Бизнес Online».

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