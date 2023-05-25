Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре в конце недели

В начале следующей недели погода особо не изменится. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 26 мая на территории республики пройдет слабый кратковременный дождь, возможны гроза и сильный ветер. Ночью температура в восточной части составит от +11 до +16 градусов, а в западной - от +15 до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +33 градусов.

В выходные, 27 и 28 числа, местами также будут кратковременные дожди, гроза и сильный ветер. В ночные часы столбики термометров покажут от +14 до +19, в дневные - от +24 до +29 градусов.

В начале недели погода особо не изменится, грозовые дожди не уйдут. Температура ночью будет варьироваться от +11 до +16 градусов, днем - от +21 до +26 градусов.

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