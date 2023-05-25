В первый день прошла пленарная сессия. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани стартовал трехдневный тренинг «Города Евразии и глобальные тренды». Форум объединил лидеров муниципалитетов из более чем 60 городов 20 стран. В столицу Татарстана прибыли делегаты из Турции, Китая, Армении, Ирана, Индии, ЮАР и других стран.

В первый день прошла пленарная сессия, в которой участвовали глава Казани Ильсур Метшин, президент Ассоциации местных властей Южной Африки, сопрезидент ОГМВ Беке Стофиле, мэр Дуликхела, президент Азиатско-Тихоокеанского отделения ОГМВ Ашок Кумар Бьянжу Шрешта.

Ранее мы сообщали, что на KazanForum 2023 разрушили стереотипы о западных санкциях.

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