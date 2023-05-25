В Татарстане УФАС выявило сговор в министерстве образования

Речь идет о сговоре между хозяйствующими субъектами, коммерческой структурой и представителем Министерства образования республики РТ. Фото: УФАС РТ

В Татарстане на 22 аукционах на поставку оборудования для образовательных учреждений, которые проходили с октября 2018 года по июнь 2021 года, выявлен сговор между участниками торгов. Информацию озвучил заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

Как рассказал представитель УФАС, речь идет о сговоре между хозяйствующими субъектами, коммерческой структурой и представителем Министерства образования республики РТ, который тогда работал в ведомстве. В результате значительная доля контрактов по этому национальному проекту попала в компании, связанные между собой. Предполагается, что доход этой группы хозяйствующих субъектов превысил 250 миллионов рублей. Открыты два антимонопольных дела и одно уголовное.

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