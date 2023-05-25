Умер экс-тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Ряузов

В последние годы Владимир Ряузов преподавал в КФУ. Фото: пресс-служба ФК «Камаз»

В Казани в возрасте 64 лет умер Владимир Ряузов, экс-игрок и тренер ФК «Камаз» Набережных Челнов. Об утрате сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Владимир Ряузов начал свою футбольную карьеру в «Тереке» Грозного и «Динамо» Махачкалы. В 1986 году играл за «Турбину», а в 1990-е выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и «КАМАЗ».

В последние годы преподавал в Казанском федеральном университете, на кафедре физического воспитания и спорта, был наставником команды вуза.

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