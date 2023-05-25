Три объекта Татарстана вошли в топ-100 проектов России

Международное жюри выбирало из 400 проектов со всех уголков страны. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Три объекта Татарстана вошли в список альманаха «100 лучших проектов России − 2020−2023» от архитектурного журнала «Проект Россия». Речь идет о крытом комплексе экстрим-парка «Урам», лестнице в Тетюшах и обновленной казанской гимназии №175, сообщает пресс-служба программы развития общественных пространств республики.

Отметим, международное жюри выбирало из 400 проектов со всех уголков страны. «Проект Россия» - это ведущий профессиональный журнал по архитектуре, градостроительству, строительным технологиям и дизайну в России.

Напомним, Татарстан оказался в тройке лидеров в рейтинге развития регионов. Показатель составил 80,2 балла.

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