В Татарстане проходят съемки татарского фильма «В мае сорок четвертого»

В Атнинском и Арском районах Татарстана проходят съемки полнометражного фильма по одноименной повести народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»). Администрации Атнинского и Арских районов оказывают большую поддержку съёмочному процессу. Премьера фильма состоится в марте 2024 года.

Как рассказал режиссер фильма Александр Далматов, картина направлена на пропаганду общечеловеческих ценностей.

Фильм будет посвящен трудной и сложной судьбе женщин-тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Главная цель картины – воспитание любви к истории и человечности среди молодого поколения, а также увековечивание славного подвига тружеников тыла в годы войны.

В фильме снимаются известные татарстанские актеры Зульфира Зарипова, Равиль Шарафеев, Дания Нуруллина, Алсу Гайнуллина, Алсу Каюмова, Халима Искандерова, Сайдаш Шарапов, Гузель Шакирова, Сакина Минханова, Зульфия Зарипова, Айгуль Миннуллина, Фаяз Хусаинов и другие. Главную роль Хамдию исполняет актриса тинчуринского театра Резеда Саляхова.

Весенние сцены фильма снимаются на средства гранта «Энергия добра» компании «Татнефть». Продюсер фильма — директор Тинчуринского театра, руководитель Арского землячества, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов.

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